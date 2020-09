List of BC NDP Nominated Candidates to Date – Abby, Chilliwack Yet to be Named

Vancouver – As of Monday September 21, the following candidates have been nominated in their ridings as part of John Horgan’s NDP team for the October 24, 2020 election. In the coming days all 87 ridings in the province will be represented by a BC NDP candidate. So far, no one for Abbotsford or Chilliwack has been named.

Burnaby-Deer Lake Anne Kang Burnaby-Edmonds Raj Chouhan Burnaby-Lougheed Katrina Chen Burnaby North Janet Routledge Columbia River-Revelstoke Nicole Cherlet Coquitlam-Burke Mountain Fin Donnelly Coquitlam-Maillardville Selina Robinson Courtenay-Comox Ronna-Rae Leonard Delta North Ravi Kahlon Esquimalt-Metchosin Mitzi Dean Fraser-Nicola Aaron Sumexheltza Kootenay West Katrine Conroy Langford-Juan de Fuca John Horgan Langley Andrew Mercier Maple Ridge-Mission Bob D’Eith Maple Ridge-Pitt Meadows Lisa Beare Mid Island-Pacific Rim Josie Osborne Nanaimo Sheila Malcolmson Nanaimo-North Cowichan Doug Routley Nechako Lakes Anne Marie Sam Nelson-Creston Brittny Anderson North Coast Jennifer Rice North Island Michele Babchuk North Vancouver-Lonsdale Bowinna Ma Penticton Toni Boot Port Coquitlam Mike Farnworth Port Moody-Coquitlam Rick Glumac Powell River-Sunshine Coast Nicholas Simons Saanich South Lana Popham Skeena Nicole Halbauer Stikine Nathan Cullen Surrey-Cloverdale Mike Starchuk Surrey-Fleetwood Jagrup Brar Surrey-Green Timbers Rachna Singh Surrey-Guildford Garry Begg Surrey-Newton Harry Bains Surrey-Panorama Jinny Sims Surrey-Whalley Bruce Ralston Vancouver-Fairview George Heyman Vancouver-Fraserview George Chow Vancouver-Kensington Mable Elmore Vancouver-Kingsway Adrian Dix Vancouver-Langara Tesicca Truong Vancouver-Mount Pleasant Melanie Mark Vancouver-Point Grey David Eby Vancouver-West End Spencer Chandra Herbert Victoria-Swan Lake Rob Fleming