UFV Alum & Chilliwack Golf Pro Zach Olson Wins 2020 Langley Concrete Chilliwack Open

Congrats to @UFVCascades alum & @ChilliwackGolf Pro @zacholson95 on winning the 2020 Langley Concrete Chilliwack Open on @VanGolfTour! 👏👏Not bad for your 2nd Pro event!

Kudos to @BeachGroveGolf 's

Jace Minni on Low Gross Amateur honors & @AlexWalker_9 , Overall Net Champion pic.twitter.com/62uUuQpTsK