2026 BC Country Music Association Award Winners – Abbotsford’s Morgan Griffiths Wins Three Awards

Vancouver/Coquitlam – 2026 BCCMA Awards Show winners. The awards were held April 26 at the Great Canadian Casino in Coquitlam.

Abbotsford’s Morgan Griffiths won three awards. Fans Choice, Song of the Year for “Bourbon” and Songwriter with Dan Botch and Garret Ward for “Bourbon”

ENTERTAINER OF THE YEAR

Madeline Merlo

TOP PERFORMING ALBUM

One House Down – Madeline Merlo

TOP PERFORMING SINGLE

“Broken Heart Thing” – Madeline Merlo

MALE ARTIST

Tony Stevens

FEMALE ARTIST

Teigen Gayse

GROUP/DUO

Chris Buck Band

VIDEO DIRECTOR

Amanda Sanborn

VIDEO OF THE YEAR

“Gold” – JoJo Mason

RAY MCAULEY EMERCING ARTIST

Dawson Gray

SONG OF THE YEAR

“Bourbon” – Morgan Griffiths

RECORDING PROFESSIONAL

The Renaissance

BUSINESS PROFESSIONAL

Karen Lee Batten

CREATIVE PROFESSIONAL OR TEAM

Sarah Ott

ALBUM OF THE YEAR

Days Like This – Tony Stevens

SONGWRITER OF THE YEAR

Dan Botch, Garret Ward, Morgan Griffiths

“Bourbon”

GAYLORD TRADITIONAL COUNTRY ARTIST

Jackson Hollow

ROOTS ARTIST OR ACT

Antonio Larosa

COUNTRY ON – AIR PERSONALITY

Dana Thompson 93.7 JR Country

INTERACTIVE ARTIST

Danielle Ryan

MIKE NORMAN ALL STAR BAND – BASS

Kirby Barber

MIKE NORMAN ALL STAR BAND – DRUMS

Seamus O’Neill

MIKE NORMAN ALL STAR BAND – GUITAR

Ryan Stead

MIKE NORMAN ALL STAR BAND – KEYBOARD

Brendon Schmidt

MIKE NORMAN ALL STAR BAND – FIDDLE/MANDOLIN

Mike Sanyshyn

MIKE NORMAN ALL STAR BAND – STEET GUITAR/DOBRO

John Ellis

MIKE NORMAN ALL STAR BAND – SPECIAL INSTRUMENT

Chris Duncombe (Banjo) The Washboard Union

RECORDING STUDIO

Studio Downe Under

DON ADAMS BCCMA INDUSTRY SUPPORTER

Karen Lee Batten

PRODUCER OF THE YEAR

The Renaissance

INTERNATIONAL ACHEIVEMENT AWARD

Jackson Hollow

COUNTRY EVENT OF THE YEAR

Boots N Boats

FANS CHOICE

Morgan Griffiths

PRESIDENT’S CITATION AWARD

Javan Johnson

