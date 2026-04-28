2026 BC Country Music Association Award Winners – Abbotsford’s Morgan Griffiths Wins Three Awards

Vancouver/Coquitlam – 2026 BCCMA Awards Show winners. The awards were held April 26 at the Great Canadian Casino in Coquitlam.
Abbotsford’s Morgan Griffiths won three awards. Fans Choice, Song of the Year for “Bourbon” and Songwriter with Dan Botch and Garret Ward for “Bourbon”
ENTERTAINER OF THE YEAR
TOP PERFORMING ALBUM
One House Down – Madeline Merlo
TOP PERFORMING SINGLE
“Broken Heart Thing” – Madeline Merlo
MALE ARTIST
Tony Stevens
FEMALE ARTIST
GROUP/DUO
VIDEO DIRECTOR
VIDEO OF THE YEAR
“Gold” – JoJo Mason
RAY MCAULEY EMERCING ARTIST
Dawson Gray
SONG OF THE YEAR
“Bourbon” – Morgan Griffiths
RECORDING PROFESSIONAL
The Renaissance
BUSINESS PROFESSIONAL
CREATIVE PROFESSIONAL OR TEAM
ALBUM OF THE YEAR
Days Like This – Tony Stevens
SONGWRITER OF THE YEAR
Dan Botch, Garret Ward, Morgan Griffiths
“Bourbon”
GAYLORD TRADITIONAL COUNTRY ARTIST
ROOTS ARTIST OR ACT
COUNTRY ON – AIR PERSONALITY
Dana Thompson 93.7 JR Country
INTERACTIVE ARTIST
MIKE NORMAN ALL STAR BAND – BASS
Kirby Barber
MIKE NORMAN ALL STAR BAND – DRUMS
MIKE NORMAN ALL STAR BAND – GUITAR
MIKE NORMAN ALL STAR BAND – KEYBOARD
Brendon Schmidt
MIKE NORMAN ALL STAR BAND – FIDDLE/MANDOLIN
MIKE NORMAN ALL STAR BAND – STEET GUITAR/DOBRO
MIKE NORMAN ALL STAR BAND – SPECIAL INSTRUMENT
Chris Duncombe (Banjo) The Washboard Union
RECORDING STUDIO
DON ADAMS BCCMA INDUSTRY SUPPORTER
PRODUCER OF THE YEAR
The Renaissance
INTERNATIONAL ACHEIVEMENT AWARD
COUNTRY EVENT OF THE YEAR
FANS CHOICE
PRESIDENT’S CITATION AWARD