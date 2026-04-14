CFIA Recall in BC – 7-Eleven Brand Sandwiches, Subs, and Wraps Recalled Due to Listeria Monocytogenes

Ottawa – CFIA Canadian Food Inspection Agency has issued a major recall for BC, Alberta and Saskatchewan as of April 14.
Product- Sandwiches, Subs, and Wraps
Issue – Food – Microbial contamination – Listeria
What to do – Do not consume, use, sell, serve, or distribute recalled products
|7-Eleven
|Turkey, Ham & Swiss Sub
|240 g
|021401 000468
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Chicken Caesar Wrap
|205 g
|621401 010612
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Chicken Caesar Wrap
|205 g
|621401 025395
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Egg, Bacon & Cheddar on English Muffin
|141 g
|621401 001535
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Egg, Sausage & Cheddar on English Muffin
|170 g
|621401 008978
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Pizza Sub
|255 g
|021401 000505
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Hungryman Sub
|297 g
|621401 014504
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Roast Beef Wedge
|217 g
|471101 735380
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Tuna Salad Wedge
|143 g
|621401 002136
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Tuna Salad Wedge
|143 g
|621401 025364
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Spicy Buffalo Chicken Wrap
|256 g
|421401 018126
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Spicy Buffalo Chicken Wrap
|256 g
|421401 026114
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Rotisserie Chicken Chipotle Wrap
|244 g
|471101 783473
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Hoagie Sub
|241 g
|021401 000604
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Japanese Style Egg Salad Sandwich
|133 g
|052548 544454
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
|7-Eleven
|Veggie Wrap
|237 g
|052548 544447
|Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15