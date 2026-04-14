CFIA Recall in BC – 7-Eleven Brand Sandwiches, Subs, and Wraps Recalled Due to Listeria Monocytogenes

Ottawa – CFIA Canadian Food Inspection Agency has issued a major recall for BC, Alberta and Saskatchewan as of April 14.

Product- Sandwiches, Subs, and Wraps

Issue – Food – Microbial contamination – Listeria

What to do – Do not consume, use, sell, serve, or distribute recalled products

7-ElevenTurkey, Ham & Swiss Sub240 g021401 000468Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenChicken Caesar Wrap205 g621401 010612Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenChicken Caesar Wrap205 g621401 025395Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenEgg, Bacon & Cheddar on English Muffin141 g621401 001535Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenEgg, Sausage & Cheddar on English Muffin170 g621401 008978Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenPizza Sub255 g021401 000505Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenHungryman Sub297 g621401 014504Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenRoast Beef Wedge217 g471101 735380Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenTuna Salad Wedge143 g621401 002136Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenTuna Salad Wedge143 g621401 025364Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenSpicy Buffalo Chicken Wrap256 g421401 018126Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenSpicy Buffalo Chicken Wrap256 g421401 026114Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenRotisserie Chicken Chipotle Wrap244 g471101 783473Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenHoagie Sub241 g021401 000604Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenJapanese Style Egg Salad Sandwich133 g052548 544454Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15
7-ElevenVeggie Wrap237 g052548 544447Best Before 2026 AL 12, 2026 AL 13, 2026 AL 14, 2026 AL 15

