Huge and Successful Mission Search and Rescue Effort Before Christmas

Mission (Mission Search & Rescue Society) – On December 23, 2025 Mission Search & Rescue was called out by Mission RCMP to search for a missing male up Florence Lake Service Road.
This turned into 3 operational periods with Mutual Aid from our neighbouring teams.
A total of 82 Mutual Aid Members from Central Fraser Valley Search, Ridge Meadows Search and Rescue, Coquitlam Search and Rescue, Kent Harrison Search and Rescue, South Fraser Search and Rescue, Hope Search and Rescue and Civil Air Search and Rescue.
In addition to Mission SAR, that makes for total 125 Searchers (& 2 Search Dogs) over the duration of 3 days.